Глава Приокского района Михаил Шатилов выразил соболезнования в связи с гибелью людей при атаке БПЛА. Фото: Личная страница Вконтакте.

Глава Приокского района Нижнего Новгорода Михаил Шатилов выразил искренние соболезнования жителям соседнего Кстова, чьи родные и близкие погибли в результате утренней атаки беспилотников 24 июня. Соответствующее обращение он опубликовал на своей странице в соцсетях.

Шатилов подчеркнул, что потеря близких - невосполнимая трагедия, и жители Приокского района разделяют горе кстовчан. «Скорбим вместе с вами», - написал он, пожелав скорейшего выздоровления двум пострадавшим, которые сейчас находятся в больнице.

Ранее соболезнования семьям погибших выразили мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, губернатор Глеб Никитин и бывший мэр Дзержинска, ныне глава Самары, Иван Носков.

Напомним, в ночь на 24 июня Нижегородская область подверглась атаке беспилотников. Силы ПВО уничтожили 23 БПЛА. В результате падения обломков два человека погибли, еще двое пострадали. Повреждения получили промышленный объект, несколько автомобилей и жилых домов.