Иван Носков выразил соболезнования семьям жертв атаки БПЛА на Нижний Новгород. Фото: Администрация Дзержинска.

Глава Самары Иван Носков, ранее занимавший пост мэра Дзержинска, выразил искренние соболезнования семьям погибших жителей Нижнего Новгорода в результате атаки беспилотников, произошедшей утром 24 июня. Об этом он написал на своей странице в соцсети.

В своем обращении Носков подчеркнул, что Нижний Новгород и Нижегородская область остаются для него близкими - здесь он работал долгие годы. «Город, в котором я когда-то работал, подвергся атаке. Нижний Новгород мне не чужой, и я искренне сожалею о случившемся», - отметил он.

Глава Самары обратился к губернатору Нижегородской области Глебу Никитину и мэру Нижнего Новгорода Юрию Шалабаеву, пожелав им сил и выдержки в сложившейся ситуации. Носков выразил уверенность, что пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь, а локальные повреждения инфраструктуры оперативно устранят.

- Наши враги плохо знают историю: Россию еще никому не удавалось напугать и разобщить, - заявил он.

В завершение глава Самары пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим, а родным и близким погибших - стойкости и мужества.

Напомним, 24 июня в Нижегородской области отразили атаку 23 беспилотников. Два человека погибли, двое пострадали; повреждения получил промышленный объект, несколько машин и жилых домов.