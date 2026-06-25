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НовостиОбщество25 июня 2026 5:08

Иван Носков выразил соболезнования семьям жертв атаки БПЛА на Нижний Новгород

Бывший глава Дзержинска отметил, что до сих пор считает Нижний Новгород и область близкими себе, поскольку работал здесь долгие годы
Ирина ШВЫРКАЕВА
Иван Носков выразил соболезнования семьям жертв атаки БПЛА на Нижний Новгород.

Иван Носков выразил соболезнования семьям жертв атаки БПЛА на Нижний Новгород.

Фото: Администрация Дзержинска.

Глава Самары Иван Носков, ранее занимавший пост мэра Дзержинска, выразил искренние соболезнования семьям погибших жителей Нижнего Новгорода в результате атаки беспилотников, произошедшей утром 24 июня. Об этом он написал на своей странице в соцсети.

В своем обращении Носков подчеркнул, что Нижний Новгород и Нижегородская область остаются для него близкими - здесь он работал долгие годы. «Город, в котором я когда-то работал, подвергся атаке. Нижний Новгород мне не чужой, и я искренне сожалею о случившемся», - отметил он.

Глава Самары обратился к губернатору Нижегородской области Глебу Никитину и мэру Нижнего Новгорода Юрию Шалабаеву, пожелав им сил и выдержки в сложившейся ситуации. Носков выразил уверенность, что пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь, а локальные повреждения инфраструктуры оперативно устранят.

- Наши враги плохо знают историю: Россию еще никому не удавалось напугать и разобщить, - заявил он.

В завершение глава Самары пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим, а родным и близким погибших - стойкости и мужества.

Напомним, 24 июня в Нижегородской области отразили атаку 23 беспилотников. Два человека погибли, двое пострадали; повреждения получил промышленный объект, несколько машин и жилых домов.