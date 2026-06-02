Штрафы до 1 млн рублей за продажу вейпов могут ввести в Нижегородской области.

В Нижегородской области разработаны поправки в региональный Кодекс об административных правонарушениях, вводящие крупные штрафы за хранение и продажу вейпов. Проект документа опубликован региональным министерством экономического развития и сейчас он проходит оценку регулирующего воздействия.

Согласно инициативе, должностных лиц за торговлю вейпами или хранение такой продукции предлагается штрафовать на сумму от 40 до 50 тысяч рублей, а юридических лиц — от 800 тысяч до 1 миллиона рублей. Аналогичные санкции планируется применять за стимулирование продажи табака, табачных изделий, никотиносодержащей продукции, устройств для её потребления, а также кальянов.

Составлять протоколы об административных правонарушениях и рассматривать дела будет региональное министерство промышленности и торговли. Поправки разработаны в связи с принятым в мае 2026 года законом о запрете вейпов, который вступает в силу с 1 сентября.

Напомним, нижегородские власти уже давно ведут войну с вейпами. Губернатор Глеб Никитин выступал с предложением о запрете продажи этой продукции перед президентом Владимиром Путиным, а позже Законодательное Собрание направило в Госдуму поправки, позволяющие регионам самостоятельно ограничивать распространение вейпов на своей территории. Нижегородская область сразу введет полный запрет на продажу, как только поправки будут приняты на федеральном уровне.