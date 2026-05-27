Власти Нижнего Новгорода сократят расходы на городские праздники. Фото: Ольга КУРЕНКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Власти Нижнего Новгорода сократят расходы на проведение городских праздников. Об этом на заседании городской Думы заявил мэр Юрий Шалабаев. Он подчеркнул, что приоритетом при корректировке бюджета остаётся выполнение социальных обязательств, поэтому в текущих экономических условиях власти внимательно расставляют приоритеты и контролируют каждое новое расходное обязательство. Об этом он написал в своих соцсетях.

По словам градоначальника, в городе началась масштабная ревизия исполнения уже имеющихся расходов. Особое внимание уделяется контрактам текущего года — все они взяты под жёсткий контроль. Один из ключевых источников экономии — оптимизация затрат на проведение культурно-массовых мероприятий. Как пояснил Шалабаев, отказываться ни от одного городского праздника власти не намерены: Нижний Новгород за последние годы стал одним из главных культурных и туристических центров страны, поэтому все события состоятся, но после необходимой переоценки.

Высвобождаемые благодаря этой работе средства в сумме 1,2 миллиарда рублей планируется направить на самые важные нужды. В их числе поддержка участников СВО и их семей, содержание дорог, обеспечение работы нижегородского метро, ремонт и обслуживание ливневой канализации, а также ликвидация последствий схода грунта на Зеленском съезде и у метромоста.

Ранее сообщалось, что после оптимизации расходов бюджета почти 600 миллионов рублей будет направлено на содержание и ремонт дорог Нижнего Новгорода.