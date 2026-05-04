«Вопрос должен быть решен в мае»: Продажу вейпов в Нижегородской области могут запретить в ближайшее время

Последние несколько месяцев в Нижегородской области ведется настоящая война против вейпов. Власти намерены полностью запретить их реализацию в регионе. Активные действия в этом направлении начались в августе 2025 года после встречи губернатора Глеба Никитина с Владимиром Путиным, на которой президент поддержал эту инициативу. Сейчас, кажется, решение вопроса с запретом вейпов выходит на финишную прямую. Такой вывод можно сделать из заявления председателя Законодательного Собрания Евгения Люлина. В своих социальных сетях он сообщил, что тема будет закрыта уже в мае 2026 года. Как только будет получен сигнал из Госдумы, Нижегородская область немедленно введет тотальный запрет на своей территории.

«Бьют рекламой точно по целевой аудитории»

Поводом вновь поднять тему стала реклама бездымных вейпов в социальных сетях. Евгений Люлин резко высказался о распространении подобных материалов. Он назвал ситуацию отвратительной именно из-за нацеленности рекламы на детей.

– Делать барыши на здоровье детей безнравственно и преступно. Сейчас в одной из «независимых» соцсетей активно разгоняется реклама бездымного вейпа. Дескать, нет дыма - нет последствий. Вот только про вред для здоровья – молчок. Ведь знают, что главными потребителями всех этих «одноразок» являются подростки и молодежь. И бьют рекламой точно по целевой аудитории, – написал спикер.

Чтобы перекрыть этот информационный канал, председатель ЗСНО анонсировал обращения во все контролирующие органы и в «Лигу безопасного интернета» к Екатерине Мизулиной.

Напомним, с 2023 года в Нижегородской области действует запрет на продажу вейпов несовершеннолетним, однако, по мнению властей, этого недостаточно для сохранения здоровья молодежи.

Что говорят врачи о вреде вейпов?

Беспокойство властей распространением вейпов, особенно среди молодежи, отнюдь не беспочвенно. Медики подтверждают, что курение подобных устройств может стать причиной страшных диагнозов.

Недавно к местным онкологам попала пациентка, которой едва исполнилось 30 лет. Диагноз – рак гортани. Причина – всего пять лет курения вейпов и кальянов. Заведующий 9-м онкологическим отделением опухолей головы и шеи Сергей Дмитриев пояснил, что подобные опухоли развиваются агрессивно именно из-за бесконтрольности потребления.

– Люди практически не расстаются с электронными сигаретами. Патологические процессы протекают не менее агрессивно, чем при обычном курении. Многие полагают, что альтернативные способы доставки никотина безопасны. Это абсолютно не так, – подчеркнул эксперт.

Минздрав РФ фиксирует: 90% потребителей вейпов – подростки, а за два года (2023–2024) число курильщиков выросло на 25%. Именно эти цифры заставили представителей власти перейти к активным действиям.

От предложения губернатора до федерального пилота

Стартом к активной работе по запрету вейпов в регионе стала встреча губернатора Глеба Никитина с Владимиром Путиным, которая прошла в августе 2025 года в Сарове. Глава региона говорил о том, что подобные устройства стали нормой в школах, поскольку лишены резкого запаха табака.

– Очень меня беспокоит распространение – особенно среди маленьких детей. Я готов был бы выступить здесь пилотным регионом, чтобы запретить эту гадость вообще, – заявил тогда губернатор.

Президент, недолго думая, поддержал инициативу: «Считайте, что я уже согласился сразу». Это дало «зеленый свет» властям для дальнейшей разработки решения проблемы.

Следующей ключевой точкой в борьбе с вейпами стал октябрь 2025 года. Законодательное Собрание региона под руководством Евгения Люлина единогласно поддержало предложение губернатора. Парламентарии направили обращение на имя спикера Госдумы Вячеслава Володина с просьбой наделить Нижегородскую область правом на эксперимент. Уже 30 октября депутаты заксобрания официально утвердили поправки в федеральное законодательство. Предполагалось, что регионы РФ будут наделены правом самостоятельно принимать решение о запрете продажи подобной продукции на своей территории.

Пилотным регионом должна была стать Нижегородская область. Депутаты предложили провести эксперимент по ограничению розничной продажи электронных систем доставки никотина и смесей для них. Сроки проведения – с 1 марта 2026 года по 31 декабря 2030 года.

Мнение бизнеса и общественности о запрете вейпов

Уникальность нижегородского опыта в том, что задолго до жестких запретов власть заручилась поддержкой самого бизнеса. Еще в сентябре 2025 года крупнейшие деловые объединения региона подписали публичную оферту о добровольном отказе от продажи вейпов.

– Мы призываем ответственный бизнес уже сейчас убрать из своих сетей данные товары. Никакая прибыль не стоит здоровья подрастающего поколения, – заявил тогда бизнес-омбудсмен Павел Солодкий.

С марта 2026 года в Нижнем Новгороде при инициативе вице-губернатора Андрея Чечерина начались массовые рейды с участием прокуратуры, Роспотребнадзора и МВД. В рамках проверочных мероприятий проводились контрольные закупки, проверялось соблюдение 100-метровой зоны от образовательных учреждений. В апреле 2026 года один из таких магазинов закрыли через суд за нарушение.

Параллельно с этим в Нижегородской области социальные участковые проводили опросы об инициативе, связанной с запретом вейпов, среди населения. За зиму свое мнение по этому поводу высказала свыше 22 тысяч жителей. По итогам опроса 90% респондентов поддержали запрет. Социологи ННГУ им. Лобачевского подтвердили, что это «накопленный общественный запрос на защиту здоровья».

Что будет дальше?

Сейчас региональные власти буквально находятся «на низком старте». Как только поправки будут приняты на федеральном уровне, в Нижегородской области моментально начнет действовать запрет.

– Вопрос должен быть решен в мае. Как только федеральный законодатель примет решение, немедленно введём этот запрет у себя в регионе, – заявил Евгений Люлин.