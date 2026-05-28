Два рейса задержаны и один отменен в нижегородском аэропорту 28 мая. Фото: Кристина БЕРБАСОВА. Перейти в Фотобанк КП

В нижегородском аэропорту 28 мая задержаны два рейса, еще один отменен. Об этом сообщается на сайте воздушной гавани.

Речь идет о рейсах в Екатеринбург и Санкт-Петербург. Вылет первого ожидается в 11:25 вместо 10:50, а второго – в 13:20 вместо 11:20. Также отменен рейс в Анталью, который был запланирован на 14:05.

Такая ситуация связана с ограничениями на полеты, которые действовали в аэропорту 28 мая с 3:51 до 9:41. В этот период рейсы принимались и отправлялись только по согласованию с соответствующими органами.

Ограничения были необходимы для обеспечения безопасности полетов в связи с атакой БПЛА на Нижегородскую область, которая произошла ночью 28 мая. По всей России силы ПВО уничтожили 62 беспилотника, несколько из них – над регионом. Обломки дрона упали на здание областного суда и повредили кровлю. Сейчас там ведутся восстановительные работы, а заседания временно прекращены.