Ночью и утром 28 мая над Нижегородской областью было сбито несколько беспилотников. К счастью, в результате ЧП никто не пострадал. Рассказываем, что известно об атаке БПЛА на Нижний Новгород 28 мая 2026.

Хронология атаки беспилотников на Нижний Новгород 28 мая 2026

Как сообщили в Минобороны России, ночью 28 мая 2026 над территорией России были перехвачены и уничтожены ПВО 62 украинских беспилотника самолетного типа. БПЛА зафиксированы над Белгородской, Брянской, Воронежской, Нижегородской и Тамбовской областями. Также беспилотники были уничтожены над территорией Республики Крым и над акваторией Азовского моря.

Последствия атаки беспилотников на Нижний Новгород 28 мая 2026

Несколько беспилотников было сбито и над территорией Нижегородской области. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Подробности атаки сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

- Утром произошла атака БПЛА на Нижегородскую область, сбито несколько беспилотников. По предварительным данным, пострадавших нет. В Нижнем Новгороде повреждения получило здание областного суда, - рассказал Глеб Никитин.

По его словам, сейчас на месте ЧП работают специалисты. Тем временем работа ПВО продолжается. В усиленном режиме работают и оперативные службы.

- Прошу сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности, - призвал нижегородцев губернатор.

Прокомментировал произошедшую атаку и мэр города Юрий Шалабаев. Он рассказал, что к работе подключены районные администрации.

- С ночи в Нижнем Новгороде и Кстово отражалась атака БПЛА. В результате были зафиксированы локальные повреждения кровли административного здания без последующего возгорания. Сейчас все сигналы от местных жителей проверяют сотрудники районных администраций и управления ГО ЧС города, - рассказал Юрий Шалабаев.

Работа аэропорта из-за атаки беспилотников на Нижний Новгород 28 мая 2026

Из-за атаки беспилотников были введены ограничения на работу международного аэропорта Нижнего Новгорода. Действуют временные ограничения и сейчас.

- Наш аэропорт принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани,- сообщили в пресс-службе аэропорта. - Возможны корректировки в расписании рейсов. Статус вашего рейса уточняйте на онлайн-табло аэропорта.