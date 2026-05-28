Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП
Ночью и утром 28 мая над Нижегородской областью было сбито несколько беспилотников. К счастью, в результате ЧП никто не пострадал. Рассказываем, что известно об атаке БПЛА на Нижний Новгород 28 мая 2026.
Как сообщили в Минобороны России, ночью 28 мая 2026 над территорией России были перехвачены и уничтожены ПВО 62 украинских беспилотника самолетного типа. БПЛА зафиксированы над Белгородской, Брянской, Воронежской, Нижегородской и Тамбовской областями. Также беспилотники были уничтожены над территорией Республики Крым и над акваторией Азовского моря.
Несколько беспилотников было сбито и над территорией Нижегородской области. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Подробности атаки сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
- Утром произошла атака БПЛА на Нижегородскую область, сбито несколько беспилотников. По предварительным данным, пострадавших нет. В Нижнем Новгороде повреждения получило здание областного суда, - рассказал Глеб Никитин.
По его словам, сейчас на месте ЧП работают специалисты. Тем временем работа ПВО продолжается. В усиленном режиме работают и оперативные службы.
- Прошу сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности, - призвал нижегородцев губернатор.
Прокомментировал произошедшую атаку и мэр города Юрий Шалабаев. Он рассказал, что к работе подключены районные администрации.
- С ночи в Нижнем Новгороде и Кстово отражалась атака БПЛА. В результате были зафиксированы локальные повреждения кровли административного здания без последующего возгорания. Сейчас все сигналы от местных жителей проверяют сотрудники районных администраций и управления ГО ЧС города, - рассказал Юрий Шалабаев.
Из-за атаки беспилотников были введены ограничения на работу международного аэропорта Нижнего Новгорода. Действуют временные ограничения и сейчас.
- Наш аэропорт принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани,- сообщили в пресс-службе аэропорта. - Возможны корректировки в расписании рейсов. Статус вашего рейса уточняйте на онлайн-табло аэропорта.