Ограничения на полеты вводили в нижегородском аэропорту 28 мая.

В нижегородском аэропорту 28 мая были введены временные ограничения на полеты. Воздушная гавань принимала и отправляла рейсы по согласованию с соответствующими органами. По данным Росавиации, ограничения продлились с 3:51 до 9:41. Сейчас аэропорт работает в штатном режиме.

Закрытие воздушного пространства было связано с атакой беспилотников на Нижегородскую область. Всего над территорией России прошедшей ночью уничтожили 62 беспилотника.

По словам губернатора Глеба Никитина, в результате происшествия никто не пострадал, однако обломки дрона попали в здание областного суда. Как сообщил мэр Юрий Шалабаев, у него повреждена кровля. В настоящее время на месте работают спасатели. Суд пока приостановил работу, а все запланированные заседания перенесены.