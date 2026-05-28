Нижний Новгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
+12°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика28 мая 2026 7:22

Ограничения на полеты вводили в нижегородском аэропорту 28 мая

Атака БПЛА на Нижегородскую область была отражена ночью
Екатерина МАРКЕЛОВА
Ограничения на полеты вводили в нижегородском аэропорту 28 мая.

Ограничения на полеты вводили в нижегородском аэропорту 28 мая.

Фото: Кристина БЕРБАСОВА. Перейти в Фотобанк КП

В нижегородском аэропорту 28 мая были введены временные ограничения на полеты. Воздушная гавань принимала и отправляла рейсы по согласованию с соответствующими органами. По данным Росавиации, ограничения продлились с 3:51 до 9:41. Сейчас аэропорт работает в штатном режиме.

Закрытие воздушного пространства было связано с атакой беспилотников на Нижегородскую область. Всего над территорией России прошедшей ночью уничтожили 62 беспилотника.

По словам губернатора Глеба Никитина, в результате происшествия никто не пострадал, однако обломки дрона попали в здание областного суда. Как сообщил мэр Юрий Шалабаев, у него повреждена кровля. В настоящее время на месте работают спасатели. Суд пока приостановил работу, а все запланированные заседания перенесены.