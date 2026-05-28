Глеб Никитин прокомментировал атаку БПЛА на Нижний Новгород 28 мая.

Ночью 28 мая над территорией Нижегородской области было сбито несколько беспилотников. К счастью, в результате атаки никто не пострадал. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

- Утром произошла атака БПЛА на Нижегородскую область, сбито несколько беспилотников. По предварительным данным, пострадавших нет. В Нижнем Новгороде повреждения получило здание областного суда, - рассказал Глеб Никитин.

Как рассказал глава региона, сейчас на месте инцидента работают специалисты. По-прежнему в регионе продолжается работа ПВО. В усиленном режиме работают и оперативные службы.

Напомним, всего над российскими регионами минувшей ночью было уничтожено 62 украинских беспилотника. Как сообщили в Минобороны России, БПЛА зафиксированы над Белгородской, Брянской, Воронежской, Нижегородской и Тамбовской областями, а также над территорией Республики Крым и над акваторией Азовского моря.