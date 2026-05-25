Опубликованы фото с места ДТП с туристами из КНДР в Нижегородской области.

Полиция Нижегородской области показала кадры с места ДТП, в которое попал автобус с туристами из КНДР. На опубликованных пресс-службой ведомства кадрах видно, что у транспорта полностью разбит бампер и выбито стекло.

Напомним, авария произошла 25 мая на 563 километре трассы М-12 «Восток». Автобус, в котором находилось 30 туристов из Северной Кореи, двигался в сторону Казани. По предварительной информации, водитель врезался в идущую впереди «ГАЗель», после чего автобус выбросило на встречную полосу, он снес ограждения и вылетел в кювет.

В результате аварии пострадал водитель автобуса. Пассажиры обошлись без травм. Само транспортное средство получило сильные механические повреждения – автобус буквально «впечатало» в землю, у него полностью разрушен бампер и выбито стекло.

На месте аварии работают специалисты ГИБДД. Решается вопрос о привлечении водителя к административной ответственности за повреждение дороги. Выяснение обстоятельств ДТП находится на контроле у региональной прокуратуры.