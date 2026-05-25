Нижегородская прокуратура заинтересовалась ДТП с автобусом с туристами из КНДР

Нижегородская прокуратура заинтересовалась ДТП с автобусом, перевозившим граждан КНДР

Прокуратура Нижегородской области проконтролирует установление обстоятельств ДТП с автобусом, перевозившим граждан Северной Кореи. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, автобус с туристами из Северной Кореи, в салоне которого находились 40 человек, попал в ДТП под Нижним Новгородом. На трассе М-12 «Восток» он врезался в «ГАЗель» и вылетел в кювет.

В результате аварии на трассе М-12 «Восток» под Нижним Новгородом травмы получил водитель туристического автобуса. Пассажиры не пострадали, сейчас они ожидают резервный транспорт.

Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются. Прокуратура Нижегородской области проконтролирует действия аварийно-спасательных служб и принятие процессуального решения.

