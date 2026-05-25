Автобус с туристами из Северной Кореи попал в ДТП под Нижним Новгородом. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области.

Автобус с туристами из Северной Кореи, в салоне которого находились 40 человек, попал в ДТП под Нижним Новгородом. На трассе М-12 «Восток» он врезался в «ГАЗель» и вылетел в кювет. Рассказываем, что известно о ДТП с туристами из Северной Кореи 25 мая.

Причина ДТП автобуса с туристами и «ГАЗели» в Нижегородской области

Как сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области, туристический автобус перевозил 30 граждан Северной Кореи в Казань через Нижегородскую область.

25 мая около 8.10 на 563 километре трассы М-12 «Восток» произошло ДТП. По предварительной информации водитель автобуса с иностранными туристами врезался в идущую впереди «ГАЗель», после чего автобус выбросило на встречную полосу, он снес ограждения и вылетел в кювет.

Фото: ГУ МВД по Нижегородской области.

Фото и видео с места ДТП с автобусом, перевозившим туристов из КНДР, в Нижегородской области

Кадры с места ДТП автобуса с туристами из Северной Кореи появились в социальных сетях. Проезжающий мимо автомобилист смог запечатлеть вылетевший в кювет автобус. На видео видно, что пассажиры начали выходить из автобуса на дорогу, на место прибыли сотрудники ГИБДД.

На фото, предоставленных пресс-службой ГУ МВД по Нижегородской области, видно, что автобус словно «впечатался» в кучу земли. Сильнее всего повреждена кабина водителя: от лобового стекла остались лишь осколки, а передняя дверь почти оторвана.

Видео: телеграм-канал "Мой Нижний Новгород" Автобус с туристами из КНДР попал в ДТП в Нижегородской области

Что известно о пострадавших в ДТП автобуса с туристами и «ГАЗели» в Нижегородской области

В результате аварии на трассе М-12 «Восток» под Нижним Новгородом травмы получил водитель туристического автобуса. Пассажиры не пострадали, сейчас они ожидают резервный транспорт.

От столкновения повреждения получили Автобус и «ГАЗель».

Последние новости о ДТП с туристическим автобусом в Нижегородской области 25 мая

На месте ДТП автобуса с иностранными гражданами и «ГАЗели» работали сотрудники УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области и представители управления по вопросам миграции ГУ. Решается вопрос о привлечении водителя автобуса к административной ответственности по статье «Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений». Водителю может грозить штраф от 5 до 10 тысяч рублей.

Кроме того, произошедшим заинтересовалась и прокуратура Нижегородской области. Представители ведомства проконтролируют действия аварийно-спасательных служб, установление обстоятельств ДТП и принятие окончательного процессуального решения.

