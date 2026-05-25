Полиция разыскивает мажора, виновного в массовом ДТП на Нижнем Новгороде. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области.

Нижегородские полицейские разыскивают 21-летнего Сергея Корнилова, сына миллиардера, устроившего массовое ДТП на Похвалинском съезде в Нижнем Новгороде. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, в отношении него возбуждено уголовное дело.

Напомним, находясь за рулем желтого кабриолета Mercedes, Корнилов врезался в две машины, что привело к столкновению с участием многих автомобилей. Сразу после случившегося он устроил фотосессию на искореженном авто, уклонился от проверки на состояние опьянения и вместо этого отправился продолжать употреблять спиртное в ресторане. Весь этот процесс молодой человек освещал в прямом эфире соцсетей, хвастаясь тем, что ему всё сойдет с рук, и заявляя: «Мажоры не умирают». Тех, кто возмущался, он называл «нищебродами».

Сначала в отношении него было составлено четыре административных протокола, однако спустя несколько дней на молодого человека завели уголовные дела в Следственном комитете и полиции. В МВД ознакомились с записями камер видеонаблюдения, на которых он в агрессивной форме нарушает правила дорожного движения. Теперь его разыскивают, а на разбитый автомобиль наложен арест.

Сам же виновник ДТП выложил видео с извинениями и сообщил, что находится в реабилитационном центре для алкоголиков.