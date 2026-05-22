Четыре рейса задержано в аэропорту Нижнего Новгорода из-за ограничений.

В аэропорту Нижнего Новгорода задержано четыре авиарейса из-за введенных в ночь на 22 мая ограничений. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Временные ограничения введены из-за угрозы атаки БПЛА: по данным Минобороны, минувшей ночью в Нижегородской области отразили атаку украинских дронов, количество сбитых беспилотников не уточняется.

Из-за сбоя расписания в аэропорту Нижнего Новгорода не могут вылететь четыре самолета. Представители перевозчиков и штатные сотрудники воздушной гавани оказывают помощь пассажирам этих рейсов, обеспечивая их едой и питьем.

Пассажиров просят сверять информацию о вылете на сайтах перевозчика или воздушной гавани. Находящимся в терминале следует ориентироваться на трансляции по громкой связи и данные электронных табло.