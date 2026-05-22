Атаку БПЛА отразили в Нижегородской области 22 мая.

Минувшей ночью средствами противовоздушной обороны над территорией Нижегородской области были перехвачены и уничтожены украинские беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщает Министерство обороны России.

Количество сбитых дронов не уточняется, однако известно, что всего за ночь над разными регионами страны уничтожено 217 БПЛА. Помимо Нижегородской области, атаке подверглись Белгородская, Брянская, Воронежская, Владимирская, Калужская, Курская, Ленинградская, Липецкая, Новгородская, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тверская, Тульская, Ярославская области, а также Московский регион и Санкт-Петербург.

В связи с произошедшим в международном аэропорту Нижнего Новгорода имени В.П. Чкалова вводились временные ограничения на приём и отправку рейсов. Как уточнили в Росавиации, меры принимались для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов.