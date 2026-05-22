Аэропорт Нижнего Новгорода работает с ограничениями из-за атаки БПЛА.

В международном аэропорту Нижнего Новгорода в ночь на 22 мая ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Как сообщили в воздушной гавани, меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

На текущий момент задержано четыре рейса из регулярного расписания. Со всеми пассажирами задержанных рейсов работают представители авиакомпаний и персонал аэропорта. Пассажирам предоставляют напитки и питание, в залах ожидания установлены кулеры с питьевой водой.

Пассажирам рекомендуют следить за статусом своих рейсов на сайтах авиакомпаний и аэропорта. Тем, кто уже находится в терминале, рекомендуется внимательно отслеживать объявления по громкой связи и информацию на табло.

В аэропорту круглосуточно работает медпункт, доступна комната матери и ребенка. В залах ожидания оборудованы зарядные стойки для мобильных устройств, работает бесплатный Wi-Fi.

Ограничения в аэропорту введены после ночной атаки беспилотников. Минувшей ночью средствами противовоздушной обороны над территорией Нижегородской области были перехвачены и уничтожены украинские беспилотные летательные аппараты самолетного типа, сообщает Министерство обороны России. Всего за ночь над разными регионами страны было уничтожено 217 БПЛА.