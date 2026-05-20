Нижний Новгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
+26°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика20 мая 2026 6:00

Глеб Никитин прокомментировал атаку БПЛА на Нижегородскую область

Над регионом сбили 30 беспилотников
Валерия МУРОМЦЕВА
Глеб Никитин прокомментировал атаку БПЛА на Нижегородскую область.

Глеб Никитин прокомментировал атаку БПЛА на Нижегородскую область.

Фото: Telegram-канал Глеба Никитина.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил об отражении атаки беспилотников в регионе в ночь на 20 мая. По его словам, всего средствами ПВО было уничтожено 30 дронов.

- По предварительным данным, пострадавших нет. Падение обломков вызвало повреждение с последующим горением двух промышленных объектов в Кстовском районе, - написал он в своих соцсетях.

В связи с этим были развернуты оперативные штабы, на месте работают экстренные службы. Беспилотная опасность в регионе сохраняется, жителям следует проявлять бдительность и осторожность.

Ранее сообщалось о том, что все школы Кстовского района сегодня переведены на дистанционный режим работы, власти также рекомендовали не отводить детей в детские сады – учреждения работают в режиме дежурных групп.

По данным Минобороны на 7 утра, на разными регионами России было сбито 273 украинских беспилотника.