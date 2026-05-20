Глеб Никитин прокомментировал атаку БПЛА на Нижегородскую область.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил об отражении атаки беспилотников в регионе в ночь на 20 мая. По его словам, всего средствами ПВО было уничтожено 30 дронов.

- По предварительным данным, пострадавших нет. Падение обломков вызвало повреждение с последующим горением двух промышленных объектов в Кстовском районе, - написал он в своих соцсетях.

В связи с этим были развернуты оперативные штабы, на месте работают экстренные службы. Беспилотная опасность в регионе сохраняется, жителям следует проявлять бдительность и осторожность.

Ранее сообщалось о том, что все школы Кстовского района сегодня переведены на дистанционный режим работы, власти также рекомендовали не отводить детей в детские сады – учреждения работают в режиме дежурных групп.

По данным Минобороны на 7 утра, на разными регионами России было сбито 273 украинских беспилотника.