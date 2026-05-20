30 БПЛА сбили в Нижегородской области 20 мая.

Тридцать беспилотников сбили в Нижегородской области в ночь на 20 мая. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин. К счастью, по предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

Однако без последствий не обошлось. «Падение обломков вызвало повреждение с последующим горением двух промышленных объектов в Кстовском районе», - сообщил Никитин.

На месте работали оперативные штабы, сейчас продолжается локализация огня и ликвидация последствий атаки. Власти приняли решение перевести кстовские школы района на дистанционный режим обучения, детские сады работают в режиме дежурных групп.

Губернатор добавил, что угроза беспилотной атаки сохраняется, силы ПВО продолжают работу.

Всего же минувшей ночью, по данным Минобороны, дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 273 украинских беспилотника в разных регионах. Дроны сбивали над Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Ленинградской, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Краснодарским и Ставропольским краями, Республикой Крым, Республикой Татарстан, Московским регионом, а также над акваториями Азовского и Чёрного морей.