Кстовские школы переводят на дистант из-за угрозы атаки БПЛА

Школьников Кстовского района переводят на дистант из-за угрозы атаки БПЛА.

Из-за повышенной угрозы беспилотных атак школьников Кстовского района в Нижегородской области перевели на дистанционное обучение. Об этом сообщил мэр Юрий Шалабаев.

Глава города также рекомендовал родителям по возможности оставлять детей дома и не водить их в детские сады. Тем, у кого такой возможности нет, объяснили: в садах организуют работу дежурных групп - детей примут, но в ограниченном режиме.

- Просьба соблюдать осторожность. Работает ПВО, — написал Шалабаев в своих соцсетях.