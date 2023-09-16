Сразу шесть автомобилей столкнулись на улице Ларина в Нижнем Новгороде

Знак аварийной сигнализации на дороге. Фото: Сергей ГАПОН

Массовое ДТП произошло на улице Ларина в Нижнем Новгороде днем 16 сентября. У дома №25 корпус 1 столкнулись сразу шесть легковых машин. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области.

– В результате ДТП погибших нет, – подчеркнули в ведомстве. – Пострадали три человека: мужчина 1983 года рождения, женщина 1984 года рождения и женщина 1996 года рождения.

Пострадавших госпитализировали в клиническую больницу им. Н. А. Семашко

Напомним, что массовое ДТП произошло в Борском районе вечером 21 августа. В аварии пострадали двое детей и один взрослый. Авария произошла на 21 километре автодороги Нижний Новгород – Шахунья – Киров.

Также страшное ДТП произошло днем 13 сентября на трассе под Дзержинском: там фургон врезался в грузовик, наносивший разметку на дороге. Водитель погиб. Авария случилась в районе поселка Юганец на Московском шоссе. Там фургон «Рено Мастер» врезался в Камаз дорожной службы, который наносил разметку на трассе. Грузовик также ехал в попутном направлении, то есть удар пришелся в заднюю его часть.