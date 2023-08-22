Двое детей и один взрослый пострадали в массовом ДТП в Борском районе 21 августа

Массовое ДТП в Борском районе 21 августа. Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

Массовое ДТП произошло в Борском районе вечером 21 августа. В аварии пострадали двое детей и один взрослый. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области.

По данным ведомства, авария произошла на 21 километре автодороги Нижний Новгород – Шахунья – Киров. Водитель автомобиля Kia Rio X-Line, двигаясь со стороны Кирова в направлении Нижнего Новгорода, выехал на «встречку» и столкнулся с грузовиком марки Renault. После этого легковушка врезалась в автомобили LADA Granta и Land Rover, которые двигались в попутном с Kia Rio X-Line направлении.

В результате ДТП 41-летний водитель Kia Rio X-Line и два его пассажира – мальчики девяти и шести лет, получили травмы. Дети были доставлены в центральную больницу Бора.

Полицейские продолжают устанавливать обстоятельства происшествия.

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