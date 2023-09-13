Шансов выжить не было: Фургон влетел в машину, наносившую дорожную разметку в Дзержинске, водитель погиб

От удара кабину иномарки буквально вмяло внутрь. Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

Страшное ДТП произошло днем 13 сентября на трассе под Дзержинском: там фургон врезался в грузовик, наносивший разметку на дороге. Водитель погиб.

Как рассказали в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области, авария случилась в районе поселка Юганец на Московском шоссе. Там фургон «Рено Мастер» врезался в Камаз дорожной службы, который наносил разметку на трассе. Грузовик также ехал в попутном направлении, то есть удар пришелся в заднюю его часть.

Вероятно, скорость иномарки была высокой, поскольку последствия удара оказались трагичными. Кабину водителя буквально вмяло внутрь, шансов выжить не было. Мужчина получил травмы, не совместимые с жизнью.

Что стало причиной такого маневра, предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.