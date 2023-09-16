Болельщик ФК «Локомотив» 11 дней шел пешком до Нижнего Новгорода ради матча

Встреча. Фото: телеграм-канал "Молодёжная команда ФК "Локомотив".

Болельщик футбольного клуба «Локомотив» пешком дошел из Москвы до Нижнего Новгорода, чтобы поболеть за любимую команду. В пути мужчина был 11 дней, за это время ему удалось преодолеть 412 километров. Об этом сообщается в телеграм-канале молодежной команды ФК.

– В качестве небольшого подарка вручили Сергею кроссовки, уверены, что они помогут ему пройти ещё не один интересный маршрут, – написали представители ФК. – Гордимся тем, что у нас такие невероятные болельщики и всегда рады слышать вашу поддержку на трибунах.

Напомним, что важного гостя ожидают на футбольном матче между командами «Пари НН» и «Спартак» в Нижнем Новгороде 19 сентября. Его имя пока остается в тайне.

Кстати, ранее руководство ФК «Пари НН» попросило работодателей отпустить своих сотрудников пораньше, чтобы те не опоздали на матч со «Спартаком», который состоится 19 сентября в рамках Кубка России. Как отметил гендиректор нижегородского клуба Давид Мелик-Гусейнов, матч начнется в будний день в 17:15 и у нижегородцев должна быть возможность его посетить.

К публикации прикреплено письменное обращение от лица клуба к работодателям Нижегородской области, а также образец заявления на укороченный рабочий день. Предполагается, что в день игры все желающие посетить стадион «Нижний Новгород» будут работать до 14:00.