ФК «Пари НН» просит работодателей отпустить сотрудников на матч со «Спартаком»

В день игры все желающие посетить стадион «Нижний Новгород» будут работать до 14:00. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Руководство ФК «Пари НН» попросило работодателей отпустить своих сотрудников пораньше, чтобы те не опоздали на матч со «Спартаком», который состоится 19 сентября в рамках Кубка России. Как отметил гендиректор нижегородского клуба Давид Мелик-Гусейнов, матч начнется в будний день в 17:15 и у нижегородцев должна быть возможность его посетить.

- Время матча привязано к прямым трансляциям федерального телевизионного вещателя.

Но поддержка для нашей команды очень важна. И чтобы у сотрудников и работодателей были официальные аргументы, как урегулировать трудовой вопрос, мы решили помочь. Вместе за Нижний! И только так – написал он в своем Телеграм-канале.

К публикации прикреплено письменное обращение от лица клуба к работодателям Нижегородской области, а также образец заявления на укороченный рабочий день. Предполагается, что в день игры все желающие посетить стадион «Нижний Новгород» будут работать до 14:00.

- Просим поддержать Вашего сотрудника в желании принести пользу нижегородской команде «Пари НН». Пользуясь случаем, приглашаю Вас и Ваших коллег, близких и других сотрудников на этот и последующие матчи. В случае выпуска Вашей организацией приказа о разрешении посещения нашего матча, обязуемся предоставить скидку в 20% на размещение в вип-ложах на играх «Пари НН», - указано в обращении, подписанном гендиректором клуба.

Болельщик может заполнить форму заявления и предъявить документы своему начальству, чтобы иметь возможность раньше уйти с работы в день игры. В документе не указано, могут ли претендовать на короткий день находящиеся на дежурстве работники экстренных и коммунальных служб.

Отметим, что предыдущая кубковая встреча со «Спартаком» завершилась поражением «Пари НН», однако нижегородская команда забила «красно-белым» четыре гола и вела в счете по ходу встречи. Несмотря на то, что волжане пропустили больше, игра получилась зрелищной и еще долго обсуждалась болельщиками и аналитиками. Предстоящий матч обещает быть не менее эмоциональным и богатым на голевые моменты.