Важного гостя ждут на футбольном матче «Пари НН» - «Спартак» в Нижнем Новгороде

Стадион. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Важного гостя ожидают на футбольном матче между командами «Пари НН» и «Спартак» в Нижнем Новгороде. Его имя пока остается в тайне. Об этом сообщает генеральный директор нижегородского ФК Давид Мелик-Гусейнов в своем телеграм-канале.

– К нам в Нижний Новгород приедет важный гость. Очень насыщенная программа его протокола. И он обязательно будет на матче во вторник, – написал Мелик-Гусейнов. – И надо очень постараться нам всем, чтобы этот гость остался в Нижнем подольше. А лучше прописался у нас.

Ранее руководство ФК «Пари НН» попросило работодателей отпустить своих сотрудников пораньше, чтобы те не опоздали на матч со «Спартаком», который состоится 19 сентября в рамках Кубка России. Как отметил гендиректор нижегородского клуба Давид Мелик-Гусейнов, матч начнется в будний день в 17:15 и у нижегородцев должна быть возможность его посетить.

К публикации прикреплено письменное обращение от лица клуба к работодателям Нижегородской области, а также образец заявления на укороченный рабочий день. Предполагается, что в день игры все желающие посетить стадион «Нижний Новгород» будут работать до 14:00.