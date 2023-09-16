Инспектор ДПС за рулем патрульной машины сбил подростка в Нижнем Новгороде

Автомобиль ДПС. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Вечером 15 сентября инспектор ДПС сбил подростка на пешеходном переходе на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде. Пострадавшего 14-летнего ребёнка доставили в больницу. Сейчас его жизни ничего не угрожает. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

В момент ДТП сотрудник ГИБДД в форменном обмундировании находился за рулём патрульной машины.

– Полицейский незамедлительно сообщил о происшествии в Дежурную часть и вызвал на место медиков, – сообщили в ведомстве.

Действия полицейского оценит руководство ГУ МВД России по Нижегородской области. Его привлекут к ответственности в соответствии с законодательством.

Напомним, что массовое ДТП произошло в Борском районе вечером 21 августа. В аварии пострадали двое детей и один взрослый. Авария произошла на 21 километре автодороги Нижний Новгород – Шахунья – Киров.

Также страшное ДТП произошло днем 13 сентября на трассе под Дзержинском: там фургон врезался в грузовик, наносивший разметку на дороге. Водитель погиб. Авария случилась в районе поселка Юганец на Московском шоссе. Там фургон «Рено Мастер» врезался в Камаз дорожной службы, который наносил разметку на трассе. Грузовик также ехал в попутном направлении, то есть удар пришелся в заднюю его часть.