Инспектор ДПС за рулем патрульной машины сбил подростка в Нижнем Новгороде

Автомобиль ДПС.
Фото: Анатолий ЖДАНОВ
Вечером 15 сентября инспектор ДПС сбил подростка на пешеходном переходе на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде. Пострадавшего 14-летнего ребёнка доставили в больницу. Сейчас его жизни ничего не угрожает. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.
В момент ДТП сотрудник ГИБДД в форменном обмундировании находился за рулём патрульной машины.
– Полицейский незамедлительно сообщил о происшествии в Дежурную часть и вызвал на место медиков, – сообщили в ведомстве.
Действия полицейского оценит руководство ГУ МВД России по Нижегородской области. Его привлекут к ответственности в соответствии с законодательством.
Напомним, что массовое ДТП произошло в Борском районе вечером 21 августа. В аварии пострадали двое детей и один взрослый. Авария произошла на 21 километре автодороги Нижний Новгород – Шахунья – Киров.
Также страшное ДТП произошло днем 13 сентября на трассе под Дзержинском: там фургон врезался в грузовик, наносивший разметку на дороге. Водитель погиб. Авария случилась в районе поселка Юганец на Московском шоссе. Там фургон «Рено Мастер» врезался в Камаз дорожной службы, который наносил разметку на трассе. Грузовик также ехал в попутном направлении, то есть удар пришелся в заднюю его часть.