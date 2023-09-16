Более 1 млн человек перевезли «Городские электрички» в Нижнем Новгороде

Электрички. Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

С января по август 2023 года электрички в черте Нижнего Новгорода перевезли больше одного миллиона человек. Это на 18% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги.

Также за прошедшие восемь месяцев пригородными поездами в регионе воспользовались порядка 9,7 миллионов пассажиров. Это на 10% больше, чем в прошлом году.

Напомним, что четыре современные электрички начнут курсировать в Нижегородской области до конца года. Так, просторный салон новых поездов будет снабжен новыми эргономичными креслами, вместительными багажными полками, местами для перевозки велосипедов системой видеонаблюдения, подъемниками для маломобильных людей, системой кондиционирования, обеззараживания воздуха.

Также мы писали, что новый электропоезд запустили между Нижним Новгородом и Семеновом. В свою очередь, данный состав стал первым из пяти электропоездов, которые поступят на ГЖД в 2023 году в рамках инвестиционной программы ОАО «РЖД».