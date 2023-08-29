Четыре новые электрички поступят в Нижегородскую область до конца года. Фото: телеграм-канал Глеба Никитина.

Четыре современные электрички начнут курсировать в Нижегородской области до конца года. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региона Глеб Никитин.

Как отмечается, сегодня из Нижнего Новгорода в Семенов отправился поезд новейшей конструкции. Совместно с Горьковской железной дорогой в регионе продолжают обновлять подвижной состав и менять электропоезда.

Просторный салон нового поезда снабжен новыми эргономичными креслами, вместительными багажными полками, местами для перевозки велосипедов системой видеонаблюдения, подъемниками для маломобильных людей, системой кондиционирования, обеззараживания воздуха. В пресс-службе правительства Нижегородской области добавили, что данный состав стал первым из пяти электропоездов, которые поступят на ГЖД в 2023 году в рамках инвестиционной программы ОАО «РЖД».

- Мы совместно обновляем парк электричек: за пять лет было закуплено более 10 составов за счет регионального бюджета в лизинг, а также за счет инвестиционной программы РЖД. До конца года в регион поступят еще четыре новых электропоезда, то есть пригородное сообщение будет обеспечено новым подвижным составом, - отметил Глеб Никитин.