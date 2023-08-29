Новый электропоезд запустили между Нижним Новгородом и Семеновом

Новый электропоезд запустили между Нижним Новгород и Семеновом. Фото: телеграм-канал Глеба Никитина.

Торжественное отправление нового электропоезда между Нижним Новгородом и Семеновом состоялось 29 августа. Об этом сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги.

Как отмечается, с 2018 года на Горьковской магистрали уже курсируют 11 электропоездов. В свою очередь, данный состав стал первым из пяти электропоездов, которые поступят на ГЖД в 2023 году в рамках инвестиционной программы ОАО «РЖД».

Вагоны нового поезда оборудованы эргономичными креслами, вместительными багажными полками, местами для перевозки велосипедов, климатическими системами с обеззараживанием воздуха. Кроме того, под каждым трехместным диваном есть розетки для зарядки гаджетов. Также вагоны адаптированы для маломобильных пассажиров.

- Это электропоезд нового образца, в котором более 90% комплектующих произведены в России. Новые составы будут ходить на регулярной основе по маршрутам в Нижегородской области: на Шахунью и Заволжье, по линии Нижегородского центрального диаметра от станции пр.Гагарина до станции Моховые горы, - подчеркнул Сергей Дорофеевский.