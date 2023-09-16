Дубовая роща появится на берегу реки Борзовки в Нижнем Новгороде

Местные жители и активисты уже высадили саженцы. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Дубовую рощу заложили на берегу реки Борзовки в Нижнем Новгороде. В настоящее время реку расчищают от мусора в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Выполнять работы по вывозу мусора начали ещё в июне. За это время только с берегов Борзовки было вывезено 21 тысяча кубометров мусора, но это еще не весь объем. Сейчас расчищено три из четырёх километров русла реки.

– На полигон вывезено 6 тысяч тонн ила – 50 процентов от того, что запланировано в проекте расчистки, – сказал министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Денис Егоров.

В настоящее время техническая готовность по расчистке русла составляет 63%. Кроме того, местные жители и активисты решили провести экологическую акцию и высадить саженцы на берегу реки, чтобы в будущем тут появилась дубовая роща.

Также прилегающую территорию к Борзовке сейчас благоустраивают. Тут занимаются сносом аварийных деревьев и кронированием.

Напомним, что длина участка расчистки от станции Восточной до улицы Баумана составляет четыре километра. Всего планируется изъять более 12 тысяч тонн илистых донных отложений. Такой комплексный подход позволит улучшить экологические условия жизни для 140 тысяч нижегородцев, проживающих на территории Ленинского района.

Стоимость очистительных работ оценивается в 42,6 миллиона рублей, из них 37,3 млн — средства федерального бюджета, 5,3 млн — областного.

Также новые пешеходные мосты через реку Борзовку начали устанавливать в Нижнем Новгороде. Всего будет шесть мостов, а еще три отремонтируют. У переходов через реку Борзовку в Ленинском районе будет резиновое покрытие и пандусы. Конструкции мостов выполнены из алюминия и могут выдержать нагрузку в 700 килограмм на квадратный метр. Ширина каждого моста достаточно комфортная – до 1,8 метра, также есть и перила. Планируется, что все работы будут выполнены к сентябрю.