Новые мосты через реку Борзовку начали устанавливать в Нижнем Новгороде. Фото: телеграм-канал Юрия Шалабаева

Новые пешеходные мосты через реку Борзовку начали устанавливать в Нижнем Новгороде. Всего будет шесть мостов, а еще три отремонтируют. Об этом в своем телеграм-канале сообщает мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

– Старые конструкции уже пришли в негодность, проржавели, а людей там ходит много – это связь между микрорайонами, – отмечает мэр города.

У переходов через реку Борзовку в Ленинском районе будет резиновое покрытие и пандусы. Конструкции мостов выполнены из алюминия и могут выдержать нагрузку в 700 килограмм на квадратный метр. Ширина каждого моста достаточно комфортная – до 1,8 метра, также есть и перила. Планируется, что все работы будут выполнены к сентябрю.

У переходов через реку Борзовку в Ленинском районе будет резиновое покрытие. Фото: телеграм-канал Юрия Шалабаева

– Надеюсь, местным жителям будет удобнее добираться на работу, учебу и по другим делам., – добавил Юрий Шалабаев.

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