37 млн рублей выделят на расчистку реки Борзовка в Нижнем Новгороде в 2022 году

Длина участка расчистки составляет 4 км. Фото: Андрей АБРАМОВ

На расчистку русла реки Борзовка в Нижнем Новгороде в 2022 году выделят 37,3 миллиона рублей. Деньги поступят из федерального бюджета. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

- Реки, в том числе малые, играют огромную роль в жизни городов. Это улучшает экологию, дает новые возможности для проведения благоустройства, меняет восприятие жителей. Такую работу обязательно надо продолжать, - рассказал председатель комиссии Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году и плановом периоде Андрей Макаров.

Всего стоимость очистительных работ оценивается в 42,6 миллиона рублей, а это значит, что ещё 5,3 миллиона рублей выделят уже в 2023 году. Однако эти средства поступят уже из бюджета Нижегородской области.

В рамках национального проекта «Экология» расчистят участок длиной в 4 километра, планируется вытащить свыше 12 тысяч тонн отходов. Расчищать будут участок реки, который находится в 250 метрах от метро Автозаводская и тянется до моста на улице Архитектурной.

Напомним, что реки Тёша, Сатис и Вичкинза расчистили в Нижегородской области. Работы по расчистке трех рек также вошли в перечень мероприятий по развитию паломническо-туристического кластера «Арзамас — Дивеево — Саров» - это позволило повысить качество жизни местного населения, а также создать дополнительные туристические объекты.

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