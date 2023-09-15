Выставка создателя креста для Элтона Джона заработала в Нижнем Новгороде

Фото: Нижегородский государственный художественный музей.

Выставка Алексея Барсукова «Только броши» (0+) открылась в Нижегородском государственном художественном музее 15 сентября. Посмотреть экспозицию нижегородцы могут по 29 октября 2023 года. Об этом сообщается на сайте НГХМ.

– Когда пишут про художника Алексея Барсукова, чаще всего упоминают, что его крест носит Элтон Джон, а маленький медвежонок его работы «болтается на шее» нынешнего князя Монако. Но известные имена клиентов нисколько не испортили отношение Барсукова к делу, – сообщается в тексте.

Напомним, что музей-заповедник «Болдино» частично закрыт для посещения в Нижегородской области. Это связано с тем, что на объекте будут проводить ремонтно-реставрационные работы. Обновленный музей откроется уже в 2024 году, в преддверии празднования 225-летия со дня рождения поэта А.С. Пушкина.

Также президент России Владимир Путин 8 сентября вместе с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным посетил музей патриаршества в Арзамасе. Во время визита президент вместе с губернатором побывали в Воскресенском соборе Арзамаса, в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском женском монастыре, а затем отправились в Саров.

Кстати, реставрация Воскресенского собора началась в октябре 2019 года. В ходе реставрации были восстановлены купола, кровля, внутреннее убранство и фасады. Также в соборе появилась система отопления, водоснабжения, электроснабжения и другие коммуникации.