Путин посетил музей Русского патриаршества в Арзамасе. ФОТО: Пресс-служба правительства Нижегородской области.

Президент России Владимир Путин 8 сентября вместе с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным посетил музей патриаршества в Арзамасе. Об этом глава региона сообщил в своем телеграм-канале.

- Вместе с владыкой Георгием в нашем уникальном, пожалуй, единственном в стране Музее Русского Патриаршества доложили президенту о развитии паломническо-туристического кластера «Арзамас – Дивеево - Саров», - рассказал Глеб Никитин. - Это новый подход к развитию территорий. Более 120 мероприятий – от восстановления святынь до строительства объездных! Рад, что удалось вместе с Владимиром Владимировичем сегодня побывать в святых местах, которые объединены в этот кластер.

Во время визита президент вместе с губернатором побывали в Воскресенском соборе Арзамаса, в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском женском монастыре, а затем отправились в Саров.

Напомним, реставрация Воскресенского собора началась в октябре 2019 года. В ходе реставрации были восстановлены купола, кровля, внутреннее убранство и фасады. Также в соборе появилась система отопления, водоснабжения, электроснабжения и другие коммуникации.