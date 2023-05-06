Музей-заповедник «Болдино» закроется на реставрацию в Нижегородской области

Открытие состоится в 2024 году, в преддверии празднования 225-летия со дня рождения поэта. Фото: Юлия ВАСИЛИШИНА

Музей-заповедник «Болдино» будет частично закрыт для посещения в Нижегородской области. Это связано с тем, что на объекте будут проводить ремонтно-реставрационные работы. Об этом сообщает региональное министерство культуры.

Обновленный музей откроется уже в 2024 году, в преддверии празднования 225-летия со дня рождения поэта А.С. Пушкина.

– Сейчас для нас ключевая задача — сохранить память, подлинность, историческую достоверность, атмосферу пушкинского Болдина. Добавлять в экспозицию мультимедиа будем максимально деликатно, – сказала министр культуры Нижегородской области Наталья Суханова.

Так, с 10 мая закроется для посетителей барский дом усадьбы во Львовке. С 16 июня начнут обновлять мемориально-бытовую, а также литературно-мемориальную экспозиции в господском доме А.С. Пушкина. Изменения ждут и Музей сказок, расположенный на территории усадьбы. Там предстоит реставрация усадебных построек – крепостной конторы, баньки и кухни.

Экскурсионная деятельность в связи с ремонтно-реставрационными работами в музее прекращена не будет. Уже с 16 июня музей-заповедник предложит посетителям новые программы.

Напомним, что около 170 миллионов рублей выделено на обновление музея-заповедника «Болдино». Субсидии на реставрацию и реэкспозицию мемориальных пушкинских музеев и музеев-заповедников предоставят в рамках государственной программы «Развитие культуры».

Также у «Комсомолки» есть ряд материалов, в которых рассказывается о самых интересных достопримечательностях области. Так, одна из статей посвящена усадьбе Пушкина в Большом Болдине.

Кстати, в ноябре 2021 года на сайте госзакупок появился необычный лот – на поставку автомобиля Toyota RAV4 для нужд музея-заповедника А.С. Пушкина «Болдино» в Нижегородской области. Однако позже руководство музея-заповедника «Болдино» решило отказаться от покупки автомобиля «Тойота» за 2,7 миллионов рублей.