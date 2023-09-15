ФК «Пари НН» попытается обыграть «Динамо» в гостях 15 сентября

Трансляция матча начнется в 18:30. Фото: Мария СОРОКИНА

Футбольный поединок между «Пари НН» и «Динамо» в рамках восьмого тура РПЛ состоится в Москве 15 сентября. Большинство нижегородских болельщиков не сможет присутствовать на этом матче, однако запланирована прямая трансляция в эфире Матч ТВ, начало в 18:30.

Отметим, что сейчас «Динамо» находится на четвертой строчке турнирной таблицы регулярного чемпионата, имея в активе 14 очков. «Пари НН» с 10-ю очками расположился на 10 строчке.

Напомним, в этом сезоне команды уже встречались на поле в рамках Кубка России. Основное время завершилось ничьей, а в серии пенальти нижегородцы оказались сильнее — 4:3.

В настоящее время решается вопрос присутствия на выездном матче главного тренера «Пари НН» Сергея Юрана, который недавно перенес операцию.