Юран еще не принял решение о присутствии на матче «Пари НН» - «Динамо»

Сергей Юран выписан из больницы и продолжает лечиться амбулаторно. Фото: Мария СОРОКИНА

Главный тренер ФК «Пари НН» Сергей Юран и медицинские работники еще не приняли решение по поводу его присутствия на матче с «Динамо» 15 сентября. Как сообщил гендиректор клуба Давид Мелик-Гусейнов в своем Телеграм-канале, это решение будет принято в день матча.

- Сегодня важный для нас матч с московским Динамо у них в гостях. Очень надеемся, что Сергей Юран будет сегодня на бровке поля и поведет за собой «Пари НН» к победе, - написад Давид Мелик-Гусейнов.

Напомним, 8 сентября стало известно, что наставника нижегородцев экстренно прооперировали в одной из клиник Нижнего Новгорода. Состояние Сергея Юрана улучшилось и пресс-служба клуба сообщила о том, что есть вероятность его присутствия на матче со столичной командой.

14 сентября Сергея Николаевича выписали из больницы, однако настоятельно не рекомендовали волноваться и воздержаться от посещения игры. Окончательное решение пока не принято. Тренер продолжает лечиться амбулаторно.