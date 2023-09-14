Биатлонный комплекс «Лисья грива» за 300 млн построят в Балахнинском районе

Работы по строительству планируют провести на уже существующей трассе. Фото: Евгения ГУСЕВА

Биатлонный комплекс «Лисья грива» построят в Балахнинском районе за 300 миллионов рублей. Такое решение одобрил Совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

– Трасса «Лисья грива» – самая сложная для прохождения. Непосредственно к работам планируем приступить в 2024 году, – сказал министр спорта Нижегородской области Александр Кононов.

Как известно, работы по строительству планируют провести на уже существующей трассе вблизи деревни Рылово.

Напомним, что туристический комплекс за 3,5 млрд рублей планируют построить на Гребном канале Нижнего Новгорода. Под строительство туристическо-спортивного комплекса с глэмпингами и спортивными площадками было выделено три участка, общая площадь которых составляет 237 квадратных метров. Заявка была одобрена для ООО «Печерские пески».

Ранее мы писали , что спортивный комплекс с ледовой площадкой планируют построить в Дзержинске в рамках подготовки к 100-летию.Также будет благоустроен лесной массива на улице Молодежной в Дзержинске, а в посёлке Пыра запланировано строительство дома культуры.