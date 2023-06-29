Туристический комплекс за 3,5 млрд рублей хотят построить на нижегородском Гребном канале. Фото: Андрей АБРАМОВ

Туристический комплекс за 3,5 млрд рублей планируют построить на Гребном канале Нижнего Новгорода. О результатах заседания Совета по земельным и имущественным отношениям сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Под строительство туристическо-спортивного комплекса с глэмпингами и спортивными площадками было выделено три участка, общая площадь которых составляет 237 квадратных метров. Заявка была одобрена для ООО «Печерские пески».

Отмечается также, что туристический комплекс должен быть построен за два года.

Напомним, предоставление участка площадью 16 150 квадратных метров под строительство школы около Комсомольской площади в Ленинском районе обсудили на заседании совета по земельным отношениям.

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