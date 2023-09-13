Объем производства продуктов питания вырос на 11,3% в Нижегородской области

За семь месяцев 2023 года на предприятиях пищепрома произведено продукции на сумму 103,2 млрд рублей. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

С января по июль 2023 года пищевые предприятия Нижегородской области нарастили производство на 11,3%. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

За семь месяцев было произведено продукции на сумму 103,2 миллиарда рублей. Так, в регионе увеличились объемы производства мяса – на 13,7%, колбасных изделий – на 12,8%, молока – на 13,3%, сливочного масла – на 32,4%, сыров и творога – на 40,2%, плодовоовощных консервов – на 16,9%, хлебобулочной продукции – на 23,1% и кондитерских изделий – на 4,7%.

Напомним, что почти на 3 процента увеличилось производство молока в Нижегородской области в 2022 году. В сельскохозяйственных организациях и фермерских хозяйствах произведено 600,3 тысячи тонн молока. Такой прирост надоя молока связан с укреплением кормовой базы, организации кормления и содержания животных, а также повышением уровня воспроизводства стада.

Также в 2022 году в Нижегородской области было произведено 20,4 тысячи тонн тепличных овощей. Это в два раза больше, чем в аналогичный период 2021 года.На данный момент в регионе производством овощей занимаются 4 тепличных комбината. Это ОАО Агрокомбинат «Горьковский», ООО ТК «Нижегородский», ОАО «Дзержинское», Агрокомплекс «Доскино».