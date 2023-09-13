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НовостиОбщество13 сентября 2023 13:54

Объем производства продуктов питания вырос на 11,3% в Нижегородской области

За семь месяцев было произведено продукции на сумму 103,2 млрд рублей
Кристина БЕРБАСОВА
Кристина БЕРБАСОВА
За семь месяцев 2023 года на предприятиях пищепрома произведено продукции на сумму 103,2 млрд рублей.

За семь месяцев 2023 года на предприятиях пищепрома произведено продукции на сумму 103,2 млрд рублей.

Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

С января по июль 2023 года пищевые предприятия Нижегородской области нарастили производство на 11,3%. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

За семь месяцев было произведено продукции на сумму 103,2 миллиарда рублей. Так, в регионе увеличились объемы производства мяса – на 13,7%, колбасных изделий – на 12,8%, молока – на 13,3%, сливочного масла – на 32,4%, сыров и творога – на 40,2%, плодовоовощных консервов – на 16,9%, хлебобулочной продукции – на 23,1% и кондитерских изделий – на 4,7%.

Напомним, что почти на 3 процента увеличилось производство молока в Нижегородской области в 2022 году. В сельскохозяйственных организациях и фермерских хозяйствах произведено 600,3 тысячи тонн молока. Такой прирост надоя молока связан с укреплением кормовой базы, организации кормления и содержания животных, а также повышением уровня воспроизводства стада.

Также в 2022 году в Нижегородской области было произведено 20,4 тысячи тонн тепличных овощей. Это в два раза больше, чем в аналогичный период 2021 года.На данный момент в регионе производством овощей занимаются 4 тепличных комбината. Это ОАО Агрокомбинат «Горьковский», ООО ТК «Нижегородский», ОАО «Дзержинское», Агрокомплекс «Доскино».