Производство молока в Нижегородской области увеличилось в 2022 году почти на 3 процента Фото: Алексей БУЛАТОВ

Почти на 3 процента увеличилось производство молока в Нижегородской области в 2022 году. В сельскохозяйственных организациях и фермерских хозяйствах произведено 600,3 тысячи тонн молока. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

По словам министра сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николая Денисова, прирост надоя молока связан с укреплением кормовой базы, организации кормления и содержания животных, а также повышением уровня воспроизводства стада.

В 2022 году в развитие сельского хозяйства были направлены субсидии размером более 390 миллионов рублей.

Как отмечает заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян, в 2023 году размер поддержки возрос до 530 миллионов рублей. По его словам, это может привести к увеличению объема производства молока.