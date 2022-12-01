Производство тепличных овощей увеличилось в Нижегородской области в два раза Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

За 11 месяцев 2022 года в Нижегородской области было произведено 20,4 тысячи тонн тепличных овощей. Это в два раза больше, чем в аналогичный период 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области со ссылкой на министра сельского хозяйства и продовольственных ресурсов региона Николая Денисова.

За 2022 год в Нижегородской области было произведено 15,7 тысячи тонн огурцов, 3,4 тысячи тонн томатов и 1,3 тысячи тонн зелени.

На данный момент в регионе производством овощей занимаются 4 тепличных комбината. Это ОАО Агрокомбинат «Горьковский», ООО ТК «Нижегородский», ОАО «Дзержинское», Агрокомплекс «Доскино».

– В последние годы отрасль тепличного овощеводства в регионе активно развивается, что обусловлено существенным инвестиционным подъемом, – отметил Николай Денисов. – В 2020 году, например, агрокомбинат «Горьковский» реализовал на территории Нижнего Новгорода проект по производству овощей по технологии «светокультура», которая позволяет выращивать продукцию круглый год, что позволяет снизить зависимость от импортной продукции.