Средний размер пенсии в Нижегородской области составил 20,5 тысяч рублей

Женщина пенсионного возраста с пенсионным удостоверением. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Средний размер страховой пенсии по старости в Нижегородской области составил чуть более 20,5 тысячи рублей в 2023 году. Об этом сообщила управляющая Отделением Социального фонда России по Нижегородской области Арина Садулина в эфире ЦУРа.

Выплаты получают порядка 900 тысяч нижегородских пенсионеров, а ещё около 200 тысяч из них продолжают работать.

– Есть ещё социальная пенсия, её получают около 63 тысяч человек из Нижегородской области, – рассказала Арина Садулина.

Напомним, ранее мы писали, что жители Нижнего Новгорода хотят получать пенсию в размере 42,2 тысячи рублей. Тогда как среднестатистический россиянин достойными считает выплаты по старости в размере 46,4 тысячи рублей в месяц.

Также сообщалось, что 41% мужчин в Нижнем Новгороде сочли дискриминацией выход на пенсию позднее женщин. Однако стоит отметить, что нижегородки до 34 лет (35% респондентов) за одинаковый пенсионный возраст, тогда как среди женщин старше 45 лет за подобную инициативу выступили только 18%.