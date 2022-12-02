Нижегородцы хотят получать пенсию в размере 42,2 тысячи рублей Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Жители Нижнего Новгорода хотят получать пенсию в размере 42,2 тысячи рублей. Тогда как среднестатистический россиянин достойными считает выплаты по старости в размере 46,4 тысячи рублей в месяц. Об этом сообщает пресс-служба SuperJob.

В ноябре 2022 года нижегородцы назвали желаемый размер пенсии. Среднее значение оказалось равно 42,2 тысячам рублей. В апреле же оно составило 41,3 тысячи рублей. В 2021 году жители Нижнего Новгорода назвали желаемой пенсию в размере 40,5 тысячи рублей.

Но средняя реальная сумма пенсии по стране составляет 18,5 тысячи рублей в конце 2022 года.

С апреля этого года для жителей России значение желаемой пенсии по старости возросло на 2,4 процента.

Как отметили в пресс-службе SuperJob, правительство планирует увеличить размер пенсии на 4,8 процента в 2023 году. Тогда средний размер выплаты по старости составит 21,9 тысячи рублей.