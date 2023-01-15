41% мужчин в Нижнем Новгороде сочли дискриминацией выход на пенсию позднее женщин

Результаты опроса.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Разный пенсионный возраст мужчин и женщин возмущает 41% представителей сильного пола в Нижнем Новгороде. Результатами исследования, проведенного 10-12 января, поделился сервис SuperJob.
Всего 32% нижегородцев считают дискриминацией тот факт, что на пенсию по возрасту мужчины выходят на пять лет позднее женщин. 53% опрошенных горожан подобный факт дискриминацией не сочли.
Мужчины чаще женщин называли дискриминацией 5-летнюю разницу в возрасте при выходе на пенсию: 41% против 21% соответственно. Однако стоит отметить, что нижегородки до 34 лет (35% респондентов) за одинаковый пенсионный возраст, тогда как среди женщин старше 45 лет за подобную инициативу выступили только 18%.
Напомним, ранее мы писали, что жители Нижнего Новгорода поделились своими финансовыми стратегиями. 45% опрошенных горожан с марта 2022 года стараются тратить меньше.
Также мы сообщали, что 56% опрошенных нижегородцев поддерживают уличных музыкантов и считают, что их нужно оставить в покое. Такими результатами опроса, касающегося изменений в «Закон о тишине», поделился председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин.
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