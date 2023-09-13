Дома Зарембы и Котельникова в Нижнем Новгороде продадут в частные руки

Дом Зарембы в Нижнем Новгороде. Фото: Яндекс. Карты

Объекты культурного наследия «Дом Зарембы», «Дом Котельникова» и «Дом Штерновой» в Нижнем Новгороде планируют продать инвесторам. Об этом пишет ИА «Время Н» со ссылкой на руководителя управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области Григория Меламеда.

По его словам, новых владельцев ожидают найти уже в этом году, для чего все исторические особняки будут выставлены на торги. После приватизации здания изменят свой функционал и будут вовлечены в хозяйственный оборот. Однако что именно будет в данных объектах, решит собственник.

Напомним, Дом Зарембы на Большой Печерской выкупили у собственника в феврале для дальнейшей реставрации, которая была намечена на 2025 год. А в доме купца Котельникова на улице Ильинской в январе этого года случился серьезный пожар.