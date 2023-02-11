Дом Зарембы на Большой Печерской выкупили у собственника для реставрации. Фото: Кристина БЕЗБОРОДОВА

В Нижнем Новгороде выкупили у собственника Дом Зарембы на Большой Печерской. В дальнейшем его планируется отреставрировать.

- Соглашение о выкупе здания было заключено в конце 2022 года. Сейчас объект передан в оперативное управление КП НО «ДОМ НН» для дальнейшего решения вопроса по его восстановлению, - сообщает «В городе N» со ссылкой на министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области.

Напомним, ранее мы писали, что Дом Зарембы решено реквизировать у собственника для последующей реставрации. Соответствующее решение было принято межведомственной комиссией при правительстве Нижегородской области.

- Дом Зарембы - объект культурного наследия, и наша задача привести его в порядок, - отметил заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков. - И дом, и земельный участок находится в собственности физического лица с 2013 года. Все это время здание не реставрируется. Поэтому было принято решение изъять его у собственника и отреставрировать за счет государства.

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