Нижегородцам рассказали, куда вывозят грунт при строительстве метро. Фото: Мария СОРОКИНА

Грунт, который остается при строительстве метро в Нижнем Новгороде, вывозится на специальные площадки. Об этом рассказал генеральный директор МКУ «ГУММиД» Андрей Левдиков в ролике, опубликованном в телеграм-канале «Метро НН».

- Весь грунт поделен на классы опасности. Соответственно, 4 и 5 классы мы вывозим на полигон временного хранения, все остальные классы опасности вывозятся на полигон для утилизации, - рассказал Левдиков.

Напомним, сейчас в Нижнем Новгороде идет строительство двух станций метро – «Площадь Сенная» и «Площадь Свободы». Недавно в город прибыл первый тоннелепроходческий щит, а всего их будет два. Один за другим два щита пройдут 1,5 километра от площади Сенной до площади Свободы.