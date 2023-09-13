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НовостиОбщество13 сентября 2023 8:06

Нижегородцам рассказали, куда вывозят грунт при строительстве метро

На стройплощадках можно наблюдать горы земли
Источник:kp.ru
Нижегородцам рассказали, куда вывозят грунт при строительстве метро.

Нижегородцам рассказали, куда вывозят грунт при строительстве метро.

Фото: Мария СОРОКИНА

Грунт, который остается при строительстве метро в Нижнем Новгороде, вывозится на специальные площадки. Об этом рассказал генеральный директор МКУ «ГУММиД» Андрей Левдиков в ролике, опубликованном в телеграм-канале «Метро НН».

- Весь грунт поделен на классы опасности. Соответственно, 4 и 5 классы мы вывозим на полигон временного хранения, все остальные классы опасности вывозятся на полигон для утилизации, - рассказал Левдиков.

Напомним, сейчас в Нижнем Новгороде идет строительство двух станций метро – «Площадь Сенная» и «Площадь Свободы». Недавно в город прибыл первый тоннелепроходческий щит, а всего их будет два. Один за другим два щита пройдут 1,5 километра от площади Сенной до площади Свободы.