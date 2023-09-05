Щит будет работать круглосуточно: нижегородцам показали, как строятся новые станции метро

Работы в котловане на Сенной выполнены наполовину. Фото: Мария СОРОКИНА

Во вторник, 5 сентября, на стройплощадке метро, расположенной на площади в Нижнем Новгороде, состоялось мероприятие с участием МКУ ГУММиД и генерального подрядчика ГК «Моспроект-3», проводящего работы на объекте. Присутствующим рассказали, на какой стадии находится разработка котлована и когда будет запущен первый тоннелепроходческий щит.

«Владимир» и его «друзья»

Работы по продлению Автозаводской ветки метро идут полным ходом. Одновременно с проектированием ведутся земляные работы на улице Максима Горького, площади Свободы и Сенной. Участок на Сенной является самым большим и сложным, поэтому работы здесь начались раньше, чем на других. На стройплощадку доставлены составные части тоннелепроходческого щита «Владимир». Первый из трех таких щитов будет собран этой осенью. Этот щит был назван в честь крестителя Руси великого князя Владимира Святославовича. В подрядной организации отметили, что по новой традиции щиты будут названы в честь людей, повлиявших на ход истории. Все имена будут мужскими.

Кроме «Владимира» в Нижний Новгород доставят еще два щита.

Один за другим два щита пройдут 1,5 километра от площади Сенной до площади Свободы. Таким образом, будет получено два тоннеля. Еще один щит преодолеет 700 метров от улицы Максима Горького до площади Свободы. Затем его в разобранном виде вернут обратно на улицу Максима Горького для разработки второго тоннеля.

Как устроен тоннелепроходческий щит?

Тоннелепроходческий комплекс состоит из множества элементов и по своему устройству чем-то напоминает поезд. Внешний диаметр составляет 6 метров, а общая длина комплекса — 80 метров, а общий вес составляет порядка 500 тонн. Впереди располагается 50-тонный ротор, который разрабатывает грунт. Далее порода попадает в камеру переработки, а затем по конвейерам отправляется в пять технологических тележек и выводится на поверхность. Внутри первой тележки имеется кабина оператора. Машинист управляет щитом при помощи компьютера. Кроме того, процесс проходки контролируется другими рабочими на поверхности. Щит работает круглосуточно и при любой погоде. Внутри всегда должен находиться человек. Локомотивная (максимальная) скорость прохождения щита составляет до 250 метров в месяц, и это при условии, что грунт подходящий. Как отметил директор по коммуникациям ГК «Моспроект-3» Роман Зелиб, на участке встречаются разные сложные породы, включая песок и суглинки. Каждый из них щит будет проходить с разной скоростью. Представители подрядной организации имеют опыт в строительстве подобных объектов, поэтому уверены, что снижения скорости прохождения не принесут дополнительных проблем и все работы будут выполнены в срок.

А что по срокам?

Как отметил гендиректор МКУ ГУММиД Андрей Левдиков, работы по строительству новых станций метро должны завершиться до конца 2025 года. В настоящее время разработка котлована на площади Сенной выполнена уже наполовину.

- На данный момент здесь на 100% закончены ограждающие конструкции. Смонтировано 390 тонн креплений котлованов. Вывезено 28 тысяч кубометров земли из котлована. Также завершена монолитная плита объемом 810 кубических метров. Сейчас она набирает прочность. В последствии на нее будут монтироваться тоннелепроходческий щит, - добавил к вышесказанному начальник участка Сергей Патрушев.

К слову, тоннелепроходческий щит планируется запустить в четвертом квартале 2023 года. Соответственно, и котлован к этому времени должен быть готов. Параллельно ведется подготовка к разработке тоннеля на улице Максима Горького. На площади Свободы продолжается перекладка коммуникаций, ее планируется завершить до начала отопительного сезона. Также в настоящее время прорабатываются архитектурные решения для новых станций метро.