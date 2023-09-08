45% нижегородцев проголосовали с помощью ДЭГ на выборах губернатора к 15:00

Источник: Избирательная комиссия Нижегородской области

Уже 45% избирателей, зарегистрированных в системе ДЭГ, проголосовали на выборах губернатора в Нижегородской области. Об этом сообщает Избирательная комиссия региона.

По состоянию на 15:00, в онлайн-голосовании поучаствовали 56 600 человек.

Также мы писали, что средняя явка избирателей в избирательные участки Нижегородской области составила 8,56%.

Напомним, что в Нижегородской области сегодня открылось больше двух тысяч избирательных участков – в самом Нижнем Новгороде и во всех районах области. Все они будут работать в течение трех дней с 8:00 до 20:00. Тем, кто не сможет прийти на избирательный участок сам по уважительной причине, можно пригласить членов территориальной избирательной комиссии на дом. Также в этом году для нижегородцев доступно дистанционное электронное голосование и механизм «Мобильный избиратель».

Все кандидаты прошли тщательный партийный отбор, а затем преодолели, так называемый, муниципальный фильтр, т.е. каждый кандидат был поддержан депутатами представительных органов не менее чем в трех четвертях городских и муниципальных округов Нижегородской области. Если конкретно, то каждый кандидат должен собрать не менее 73 подписей депутатов представительных органов из 38 муниципальных образований. В свою поддержку каждый кандидат представил 76 подписей, что является максимальным количеством.